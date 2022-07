Stand: 03.07.2022 18:12 Uhr 50 Länderspiele: Ehrung für Basketball-Nationalspieler Schröder

NBA-Profi Dennis Schröder ist am Sonntag für 50 Länderspiele in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft geehrt worden. Der 28 Jahre alte Aufbauspieler, der zuletzt für die Houston Rockets spielte, erhielt in Bremen vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Polen ein eingerahmtes Bild, das den gebürtigen Braunschweiger im Nationaltrikot zeigte. Schröder hatte am Donnerstag beim 88:57 in Estland sein 50. Länderspiel absolviert. Es war sein erster Einsatz für Deutschland seit knapp drei Jahren. | 03.07.2022 18:10