Stand: 02.04.2024 14:58 Uhr 50. Länderspiel: Wolfsburgerin Frohms vor Jubiläum im DFB-Team

Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms steht beim Start in die EM-Qualifikation vor einem Jubiläum. "Das ist natürlich schon eine besondere Zahl", sagte die Wolfsburgerin in Bezug auf ihr anstehendes 50. Länderspiel: "Da kann man stolz drauf sein. Vor allem, weil es ein Deja-vu wäre, ich habe mein erstes Länderspiel unter Horst Hrubesch gemacht, jetzt auch das 50. - das wäre eine rundum gelungene Geschichte." Die DFB-Frauen treffen am Freitag (20.30 Uhr/live im Ersten) in Linz auf Gastgeber Österreich. | 02.04.2024 14:58