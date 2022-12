Stand: 21.12.2022 22:11 Uhr 5:0-Erfolg für Grizzlys Wolfsburg in der DEL

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren Play-off-Platz behauptet. In ihrem 32.Saisonspiel setzten sich die Niedersachsen gegen die Eisbären Berlin klar mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) durch - und zeigten sich damit gut erholt von der jüngsten Heimniederlage gegen die Adler Mannheim. Die Tore vor 3.310 Fans in der Wolfsburger Halle erzielten gegen Berlin Spencer Machacek (2.), Laurin Braun (15.), Thomas Reichel (27.), Dustin Jeffrey (55.) und Trevor Mingoia (59.). Überblick | 21.12.2022 22:08