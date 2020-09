Stand: 25.09.2020 11:02 Uhr

43 "Unforced Errors": Brown verpasst Paris-Hauptfeld

Dustin Brown hat den Sprung ins Hauptfeld der am Sonntag beginnenden French Open der Tennis-Profis in Paris verpasst. Der Weltranglisten-246. aus dem niedersächsischen Winsen/Aller unterlag in der dritten Qualifikationsrunde dem Italiener Lorenzo Giustino 3:6, 5:7. Der 35-Jährige hatte bei einer 5:3-Führung im zweiten Durchgang und eigenem Aufschlag die große Chance zum Satz-Ausgleich, vergab sie jedoch. Brown unterliefen insgesamt 43 "Unforced Errors" (unerzwungene Fehler) im Match. | 24.09.2020 19:09