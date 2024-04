Stand: 13.04.2024 14:00 Uhr 4:1 in Freiburg - Wolfsburger Fußballerinnen festigen Platz zwei

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren zweiten Platz in der Bundesliga mit einem ungefährdeten Auswärtssieg gefestigt. Beim SC Freiburg setzten sich die Niedersachsen am Sonnabend mit 4:1 (3:0) durch und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München damit zumindest vorübergehend auf vier Punkte. Die Wolfsburgerinnen machten in Freiburg bereits vor der Pause alles klar. Lena Oberdorf (24.) und Ewa Pajor (27./31.) vor und Riola Xhemaili (62.) trafen für die "Wölfinnen". Eileen Campbell (59.) hatte zwischenzeitlich verkürzt. Ergebnisse und Tabelle | 13.04.2024 14:00