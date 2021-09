Stand: 23.09.2021 11:18 Uhr 300.000 Euro gespart: Werder - HSV war doch kein Hochrisikospiel

Das erstmals in der 2. Fußball-Bundesliga ausgetragene Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV (0:2) am vergangenen Wochenende ist nachträglich von einem Hochrisikospiel zu einem sogenannten "Gelbspiel" heruntergestuft worden. Laut einer Mitteilung des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer seien weniger Problemfans als erwartet in die Hansestadt gekommen. Damit spart der Bundesliga-Absteiger Mehrkosten von rund 300.000 Euro. Diese Summe hätte am Ende der SV Werder aus eigener Tasche bezahlen müssen. Nun entfällt der Gebührenbescheid. | 23.09.2021 11:11