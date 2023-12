Stand: 18.12.2023 08:34 Uhr 3:0 beim FSV Gütersloh: HSV-Frauen sind Herbstmeisterinnen

Die Fußballerinnen des HSV haben sich in der 2. Liga mit einem 3:0 (3:0) beim FSV Gütersloh die Herbstmeisterschaft gesichert. Larissa Mühlhaus (2. und 31.) sowie Lisa Baum trafen für den Aufsteiger, der nach 13 Spieltagen punktgleich mit Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam an der Tabellenspitze steht, allerdings das deutlich bessere Torverhältnis hat. Die Rückrunde startet für die Hamburgerinnen mit einem Auswärtsspiel am 18. Februar bei Borussia Mönchengladbach (11 Uhr). Ergebnisse und Tabelle der 2. Bundesliga Frauen | 18.12.2023 08:30