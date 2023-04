Stand: 09.04.2023 14:57 Uhr 3. Liga: SV Meppen unterliegt FC Ingolstadt am Ende deutlich

Der Traum vom Klassenerhalt rückt für Drittligist SV Meppen zusehends in fast schon utopische Ferne. Am 31. Spieltag unterlagen die Emsländer dem FC Ingolstadt mit 0:3 (0:0). Patrick Schmidt (62.) per Flugkopfball, Moussa Doumbouya (74.) ebenfalls per Kopf und Tobias Bech (90.+3) per Lupfer trafen für den FCI, dem damit bei der Premiere von Trainer Michael Köllner gegen das schwache Schlusslicht verdient der erhoffte Befreiungsschlag gelang. Tabelle | 09.04.2023 14:57