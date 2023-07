Stand: 13.07.2023 13:38 Uhr 3. Liga: Lübeck startet sonnabends gegen Sandhausen

Der VfB Lübeck startet am Sonnabend, 5. August, um 14 Uhr gegen Absteiger SV Sandhausen in die neue Saison der 3. Liga. Die zeitgenauen Ansetzungen gab der DFB am Donnerstag bekannt. Das Eröffnungsspiel der Spielzeit 2023/2024 bestreiten am Tag zuvor der Hallesche FC und Rot-Weiss Essen (19 Uhr). Es gibt drei neue Anstoßzeiten: Am Sonnabend wird neben fünf Partien um 14 Uhr auch um 16.15 Uhr gespielt, am 1. Spieltag treffen um diese Uhrzeit Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld aufeinander. Die ARD überträgt das Spiel live. Außerdem neu sind die Anstoßzeiten am Sonntag um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr, ein Montagsspiel gibt es nicht mehr. | 13.07.2023 13:35