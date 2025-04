Stand: 20.04.2025 18:42 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II nur mit Remis

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 3. Liga wird für die Nachwuchs-Fußballer von Hannover 96 immer kleiner. Am Ostersonntag kam der Aufsteiger gegen den direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Valmir Sulejmani (45.+2) glich per Freistoß den Führungstreffer von Felix Lohkemper (19.) aus. Nach Gelb-Rot für Mannheims Arianit Ferati spielte Hannover sogar eine knappe Viertelstunde in Überzahl, es reichte vor 2.000 Zuschauern dennoch nicht zum Sieg. Vier Spieltage vor dem Saisonende haben die Niedersachsen neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. | 20.04.2025 18:40