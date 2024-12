Stand: 07.12.2024 15:58 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II gewinnt Spiel in Unterhaching

Hannover 96 II hat in der 3. Fußball-Liga seinen fünften Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Daniel Stendel setzte am Sonnabend mit 2:1 (0:0) bei der SpVgg Unterhaching durch. Mann des Tages war Doppeltorschütze Robin Kalem, der die "Roten" mit 2:0 in Führung gebracht hatte. In der Tabelle verbesserte sich die U23 auf den viertletzten Platz. Überblick | 07.12.2024 15:57