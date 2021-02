Stand: 19.02.2021 11:05 Uhr 3. Liga: DFB setzt alle ausgefallenen Begegnungen neu an

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die ausgefallenen Spiele in der Dritten Liga neu angesetzt. Aus Nordsicht gibt die Partie VfB Lübeck - Hansa Rostock am 3. März (Mittwoch) um 17 Uhr den Auftakt. Das Ostsee-Duell ist schon zweimal ausgefallen. Lübecks Nachholspiel gegen 1860 München findet genauso wie SV Meppen - KFC Uerdingen am 17. März (19 Uhr) statt. Hansa spielt beim KFC Uerdingen am 9. März (Dienstag/19 Uhr). Zeitgleich ist auch das Match des SV Meppen bei Viktoria Köln angesetzt worden. | 19.02.2021 11:05