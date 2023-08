Stand: 25.08.2023 14:45 Uhr 2. Volleyball Bundesliga Frauen Pro nun mit Aufstiegsverpflichtung

Wenn ab September erstmals die Bälle in der neu errichteten 2. Bundesliga Frauen Pro (mit dem VC Stralsund und dem Eimsbütteler TV) übers Netz fliegen, gelten für die Teams spezielle Regeln. Im Zentrum steht dabei eine Aufstiegsverpflichtung. Sie gilt für Absteiger aus der 1. Bundesliga schon im ersten Jahr, für die übrigen Teams ab dem dritten Jahr ihrer Zweitklassigkeit. Zudem müssen in jeder Mannschaft mindestens die Hälfte der Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen in Deutschland Volleyball gelernt haben. Darunter müssen sich zudem zwei Nachwuchsspielerinnen (U23 oder jünger) befinden. Einsätze von U23-Spielerinnen sollen mit einem Bonussystem "nachhaltig gefördert und belohnt" werden. | 25.08.2023 14:39