Stand: 27.06.2021 12:46 Uhr 1.500 Zuschauer St.-Pauli-Testspiel in Lohne erlaubt

Der FC St. Pauli kann das Testspiel im Rahmen seines Sommertrainingslagers bei Blau-Weiß Lohne vor mehr Zuschauern als bisher vorgesehen absolvieren. Wie der hanseatische Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, stehen für die Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) beim niedersächsischen Fünftligisten 1.500 Tickets zur Verfügung. Bisher war die Kapazität für die Begegnung im Heinz-Dettmer-Stadion mit 500 angegeben worden. Der Kiezclub bezieht am Montag in Herzlake sein Trainingslager, das bis zum 6. Juli andauert. | 27.06.2021 12:45