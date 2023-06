Stand: 23.06.2023 16:57 Uhr 134 Spiele für St. Pauli: Sobiech beendet Karriere

Der frühere St.-Pauli- und HSV-Profi Lasse Sobiech hat sein Karriereende bekannt gegeben. "Es war eine unglaubliche Reise voller großartiger Momente und unvergesslicher Erfahrungen", schrieb der 32 Jahre alte Innenverteidiger in einem Instagram-Beitrag. Sobiech absolvierte 2011/2012 sowie von 2014 bis 2018 134 Pflichtspiele (16 Tore) für den FC St. Pauli. Für den HSV lief er 2013/2014 zwölf Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei ein Tor. Außerdem spielte er u.a. für die SpVgg Greuther Fürth, den 1. FC Köln und Darmstadt 98. Zuletzt stand er in Südafrika bei Stellenbosch FC unter Vertrag. | 23.06.2023 15:54