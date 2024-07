Stand: 13.07.2024 17:03 Uhr 1:3 gegen Randers - Erste Testspiel-Niederlage für Hansa Rostock

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Randers FC am Sonnabend mit 1:3 (1:1) verloren. Es war die erste Niederlage für die Mannschaft des neuen Trainers Bernd Hollerbach in der Saisonvorbereitung. Den einzigen Hansa-Treffer erzielte Alexander Rossipal in der 27. Minute per Freistoß. Die beiden vorherigen Partien hatten die Mecklenburger, die am Sonnabend die Verpflichtung von Torhüter Philipp Klewin bekanntgegeben hatten, gewonnen. Sommerfahrpläne der Drittligisten | 13.07.2024 17:03