Stand: 05.04.2024 21:30 Uhr 0:4 gegen München: Pinguins kassieren erste DEL-Halbfinal-Pleite

Die Fischtown Pinguins haben in der Playoff-Halbfinal-Serie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im dritten Spiel die erste Niederlage kassiert. Vor eigenem Publikum unterlag das Team von Trainer Thomas Popiesch dem deutschen Meister aus München mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Die ersten beiden Duelle hatte Bremerhaven gewonnen (3:0 und 3:2) und führt in der Serie mit 2:1. Das vierte Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Sonntag (17 Uhr) wieder in der bayrischen Landeshauptstadt statt. Ergebnisse und Stand der Playoffs | 05.04.2024 21:30