Stand: 29.08.2020 17:44 Uhr

Kiel verliert in Enschede - Was wird aus Lee?

In die Personalie Jae-sung Lee von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel könnte noch einmal Bewegung kommen. Wie das Portal "Liga-Zwei.de" berichtet, ist der SC Freiburg in das Werben um den südkoreanischen Spielmacher eingestiegen. Der Bundesligist sucht nach dem Abgang von Luca Waldschmidt nach Lissabon nach einem neuen Offensivmann. In einem Testspiel bei Twente Enschede, das auf Anordnung der Behörden geheim gehalten werden musste, unterlagen die Kieler dem niederländischen Erstligisten am Sonnabend knapp mit 2:3 (0:2). Benjamin Girth (80.) und Daniel Hanslik (87.) erzielten die Tore für die KSV. | 29.08.2020 17:45