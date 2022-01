Stand: 05.01.2022 16:21 Uhr Hannover 96 testet gegen Werder Bremen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 empfängt Liga-Konkurrent Werder Bremen zum Testspiel. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit treffen beide Nordclubs am Sonnabend (12.30 Uhr) im Eilenriedestadion aufeinander, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten. Die Begegnung hatte es zuletzt am 19. Dezember des vergangenen Jahres gegeben. Damals gewann Werder 4:1 in Hannover. Bei den Niedersachsen wird Neuzugang Mark Diemers erstmals auflaufen. | 05.01.2021 15:49