Stand: 21.12.2020 00:00 Uhr 21.12.: Kochbücher von NDR Koch Rainer Sass zu gewinnen

"Kochen muss Spaß bringen und gutes Essen bringt gute Laune", sagt NDR Koch Rainer Sass. Neben seinen regelmäßigen Auftritten bei DAS! schmeckt und im DAS! Kochstudio düst der temperamentvolle TV-Brutzler mit seiner mobilen Küche seit vielen Jahren für So isst der Norden durch Norddeutschland. Dann kocht er mit Gästen auf Marktplätzen, am Strand, im Kuhstall, in einer Spirituosenmanufaktur oder auf der Terrasse eines Sternerestaurants. Ob mit Rinderzüchtern aus Niedersachsen, Käsereibesitzern aus Schleswig-Holstein oder mit dem NDR Chor vor der Elbphilharmonie: Gekocht werden immer regionale Spezialitäten.

Gewinnen Sie Kochbücher von Rainer Sass

Wir verlosen fünf handsignierte Exemplare des Klassikers "Das Kochbuch" von Rainer Sass.

Gewinnfrage: Seit wann kocht Rainer Sass im NDR?

Wenn Sie diese Frage richtig beantworten können, brauchen Sie nur noch das unten stehende Formular ausfüllen und abschicken. Kleiner Tipp: Einen Hinweis auf die richtige Antwort finden Sie in unserem Porträt über Rainer Sass.

Teilnahmeschluss: Donnerstag, 24. Dezember 2020, 23.59 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörigen sind nicht gewinnberechtigt.

Ihre Daten Name, Vorname: * Straße: * PLZ, Ort: * E-Mail-Adresse: Telefonnummer: Ihre Antwort Seit wann kocht Rainer Sass im NDR? seit 1975 seit 1985 seit 1995 Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Sass: So isst der Norden | 06.12.2020 | 16:30 Uhr