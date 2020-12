Stand: 04.12.2020 16:57 Uhr So holen Sie sich den Weihnachtsmarkt nach Hause

Die Weihnachtsmärkte fallen dieses Jahr fast überall aus, besinnliche Stimmung kann aber trotzdem aufkommen. Denn Advents-Klassiker wie Glühwein, Punsch oder gebrannte Nüsse lassen sich auch ganz einfach in der eigenen Küche zubereiten. Wer mag, macht dazu im Garten den Feuerkorb an oder zündet ein paar Kerzen an. Rezept-Tipps für den heimischen Familien-Weihnachtsmarkt.