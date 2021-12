Stand: 23.12.2021 00:00 Uhr 23.12.: Pfefferkörner Hörbücher zu gewinnen

Es gibt die Pfefferkörner auch in ganz klein, nämlich im Miniatur-Wunderland in Hamburg. Quiz-Frage: Wo genau stehen die Mini-Pfefferkörner in der Folge 209 im Miniatur-Wunderland?

VIDEO: 17. Staffel, 209. Wunderland (28 Min)

Wenn du die Antwort weißt, fülle einfach das unten stehende Formular aus und mit etwas Glück gewinnst du eines der Hörbücher "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" oder Eintrittskarten für das Miniatur Wunderland. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Einsendeschluss: Freitag, der 24. Dezember 2021, 23.59 Uhr

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden aus allen eingesandten richtigen Antworten ermittelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Antwort Wo stehen die Mini-Pfefferkörner im Video im Miniatur Wunderland?: Bitte E-Mail-Adresse eintragen, damit wir die Gewinnerinnen und Gewinner kontaktieren können: