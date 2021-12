Stand: 09.12.2021 00:00 Uhr 9.12.: Hoodie und Kalender zu gewinnen

Neues aus Büttenwarder ist und bleibt kult, deshalb starten wir auch wieder die Büttenwarder-Festspiele am 24. Dezember mit der Weihnachtsfolge. Neben vielen Dokumentationen und älteren Folgen werden auch die letzten vier nigelnagelneuen Folgen gezeigt: "Nur noch 21. Tage" (95), "Noch 14 Tage" (96), "Keine 8 mehr" (97) und "Finale" (98).

Büttenwarder für die Ohren

Neues aus Büttenwarder wird zwar nicht weitergedreht, dafür gibt es die Kultserie jetzt als Kopfkino für die Ohren in der ARD Audiothek. Drei ausgesuchte Hörspiel-Folgen - "Topptach", "Gerlinde" und "War wohl Mord" - bieten großes Hörvergnügen.



Adsches Schwester, Ylvie Tönnsen, ist vor 40 Jahren der Liebe wegen nach Norwegen ausgewandert. Da lebt sie und träumt sich in die Heimat zurück und wartet auf das Postschiff, das ihr in unregelmäßigen Abständen Post aus Büttenwarder bringt. Ylvie berichtet uns natürlich davon und lässt uns in Adsches Erlebnisse eintauchen.

Und da kommen wir zur Frage im NDR Adventskalender, hören Sie rein und lassen Sie sich in die Welt von Adsche, Brakelmann und Freunde versetzen! Ein Hörgenuss, der Sie direkt nach Büttenwarder in den Dorfkrug befördert.

Frage zum Podcast "Topptach": Wo liest Ylvie die frisch eingetroffenen Briefe von Adsche?

AUDIO: Büttenwarder-Hörspiel: Topptach (30 Min) Büttenwarder-Hörspiel: Topptach (30 Min)

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir drei Fan-Pakete mit je einem Hoodie und einem Neues aus Büttenwarder-Jahreskalender 2022. Viel Glück wünscht Ihnen das Team von Neues aus Büttenwarder.

Einsendeschluss: Freitag, 24. Dezember 2021, 23.59 Uhr

Die Gewinner werden von der Redaktion schriftlich benachrichtigt. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 24.12.2021 | 19:30 Uhr