Stand: 06.12.2020 00:00 Uhr 06.12.: Überraschungspaket mit dem NDR Text gewinnen

Mal eben schauen, was heute Abend im NDR Fernsehen läuft. Was gibt es Neues aus Norddeutschland und der Welt? Worüber streiten die Abgeordneten im Schweriner Landtag oder wie steht's beim Spiel HSV gegen Holstein Kiel? Wohin lohnt sich zurzeit ein Ausflug im Norden? Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung Ihres TV-Gerätes erhalten Sie im NDR Text verlässlich Antworten auf diese Fragen und vieles mehr. Zusätzlich zum klassischen Format gibt es den Videotext des NDR auch im HbbTV. Nach dem bewährten Prinzip "kurz, knackig und informativ", aber in modernem Design mit zusätzlichen Funktionen, geht der NDR Text in die Zukunft.

Unsere Gewinnspiel-Frage

Seit vielen Monaten steht das Leben auf der ganzen Welt im Zeichen der Corona-Krise. Im NDR Text finden sich in drei Seiten-Blöcken umfangreiche Hintergründe zu diesem Thema - aktuelle Zahlen, Regeln, Tipps, Infos zur medizinischen Forschung und wichtige Adressen für die Menschen in Norddeutschland.

Auf welchen drei Seiten befinden sich die jeweiligen Übersichten zu diesem Service?

Tipp: Sie liegen im 400er- und 800er-Magazin. Wir verlosen ein NDR Überraschungspaket im Wert von rund 50 Euro.

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schicken es ab.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 24. Dezember 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Viel Glück und ein schönes Weihnachtsfest wünscht Ihnen der NDR Text.

