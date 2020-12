Stand: 08.12.2020 00:00 Uhr 8.12.: Neue CD der Freeses zu gewinnen

Jeden Morgen um 7.17 Uhr gibt es eine Folge der NDR 2 Comedy "Wir sind die Freeses". Im Mehrgenerationen-Haushalt der Familie Freese wohnen die lasziv-zupackende Oma Rosi, Helikopter-Mama Bianca, Svenni sowie Untermieter und Labertasche Heiko. Gemeinsam meistern sie mehr oder weniger erfolgreich den fordernden Alltag.

Dass Rosemarie Freese Züge des "Paten" trägt, ist so manchem Freeses-Fan bestimmt schon gedämmert. Aber wie ging es los mit dieser schrecklich nette Familie? Und was hat es mit dem beinharten Duell der Taxiunternehmen Freese vs. Hagemann auf sich? Antworten und die besten 64 Folgen aus einem Jahr Freeses gibt es auf dem neuen CD-Pack "La Famiglia" - drei CDs, 64 starke Folgen und das Hörspiel "Aufstieg einer Taxi-Dynastie". Das CD-Pack gibt es für 19,99 Euro im Handel - und hinter Türchen 8 des NDR Adventskalenders zu gewinnen!



Beantworten Sie einfach die Frage im Formular zum neuen Freeses-Hörspiel, dann ab damit an NDR 2 - und mit ein bisschen Glück sind auch Sie bald Mitglied der ehrenwerten "Famiglia"...

Teilnahmeschluss ist am 24. Dezember 2020, 23.59 Uhr.

Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.

