18.12.: Gewinnen Sie Konzertkarten für das NDR Vokalensemble! Stand: 18.12.2021 00:00 Uhr Im 18. Adventskalender-Türchen verlosen wir drei Mal zwei Konzertkarten für das NDR Vokalensemble. Es geht mit Werken von Klockar, Copland, Sztojanov und Jacob TV nach Lübeck.

"Visionen" - so lautet das Motto des Konzert des NDR Vokalensembles in Lübeck. Auf dem Programm stehen Werke von Anna-Karin Klockar, Aaron Copland, Georgi Sztojanov und Jacob TV, die sich allesamt an großen Visionen orientieren. Am 27. März 2022 gastieren Chefdirigent Klaas Stok und das NDR Vokalensemble in Lübeck - und Sie können Konzertkarten gewinnen!

Das 1946 als NDR Chor gegründete NDR Vokalensemble steht seit über 75 Jahren für exzellenten Ensemble-Gesang und stilistische Vielfalt von Alter Musik bis zur Uraufführung.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Zur Teilnahme beantworten Sie einfach unsere Quizfrage und schicken das nachfolgende E-Mail-Formular ab!

Einsendeschluss: Freitag, 24. Dezember 2021, 23.59 Uhr. Viel Glück!

Die Karten werden unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner erhalten im neuen Jahr Post von uns.

Die Gewinnspielfrage Auf welche großen Redner bezieht sich Komponist Jacob TV mit seinem Werk "Mountain top"?: Martin Luther Mose Martin Luther King