Stand: 12.12.2020 00:00 Uhr 12.12.: Fernseh-Überraschungspaket zu gewinnen

Untertitel sind Texteinblendungen, die im Fernsehen und in der Mediathek ganz einfach per Tastendruck oder Klick zugeschaltet werden können. Bei der Untertitelung werden sämtliche Dialoge, Moderationen und Kommentare aber auch Geräusche und Musik verschriftlicht. So erhalten gehörlose und hörgeschädigte Zuschauer einen barrierefreien Zugang zum Fernsehangebot des NDR.

Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Heute gibt es nur noch wenige Sendungen, die nicht untertitelt sind.

Barrierefreie Angebote

Dass auch Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung teilhaben können, ermöglicht beim NDR die Redaktion Barrierefreie Angebote. Tag für Tag erstellen speziell geschulte Redakteure Angebote, die dabei helfen, Barrieren im Fernsehen oder online abzubauen. Dazu zählen Untertitel und Gebärdenspracheinblendungen für Hörgeschädigte und Gehörlose, Audiodeskriptionen - sogenannte Hörfilme - für Blinde und Sehbehinderte sowie Angebote in Leichter Sprache. Schauen oder hören Sie doch mal rein, was der NDR im Bereich der Barrierefreiheit alles zu bieten hat.

Unsere Gewinnspiel-Frage

Auch bei unserem Gewinnspiel geht es heute um barrierefreie Angebote. Was meinen Sie? Welche Aussage trifft zu?

Im NDR Fernsehen werden mehr als 80 Prozent aller Sendungen mit Untertiteln angeboten.

Im NDR Fernsehen werden weniger als 80 Prozent aller Sendungen mit Untertiteln angeboten.

Wissen Sie die Antwort? Dann füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schicken es ab. Zu gewinnen gibt es ein Fernseh-Überraschungspaket im Wert von 50 Euro.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 24. Dezember 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der/die Gewinner/in wird von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Viel Glück und eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen die Redaktion Barrierefreie Angebote.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Ihre Antwort Wie werden Audiodeskriptionen auch genannt?: Hörfilme Sehfilme Tastfilme Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!