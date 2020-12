Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr 9.12.: Gewinnen Sie Tickets für Nena in Hannover

Ihren jugendlichen Charme hat Nena sich auch mit 60 Jahren noch bewahrt. Auf ihrem neuen Album "Licht" plädiert sie mit positiver Energie und Zuversicht für den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Ob nur zur folkig hymnischen Akustikgitarre, wie in der aktuellen Single "Wandern", oder zu elektronisch tanzenden Synthesizer-Beats: "Licht" soll anregen das Leben zu feiern – trotz der aktuellen schwierigen Situation wegen der Corona-Pandemie. Ab März 2021 geht Nena auf große Deutschlandtour und kommt auch in Hannover vorbei. Am 15. April präsentiert sie ihren Fans auch in Hannover neben vielen alten Klassikern auch ihre neuen Songs.

Gewinnen Sie Tickets für das Konzert in Hannover

Für ihr Konzert in Hannover können Sie 1 x 2 Tickets gewinnen. Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage richtig:

Wie viele Enkelkinder hat Nena?

Die Tickets werden unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlost.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 24. Dezember 2020, 23.59 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nena-Konzerte im Norden 5. März 2021: Schwerin, Sport- und Kongresshalle

6. März 2021: Kiel, Wunderino Arena

3. April 2021: Bremen, Halle 7

6. April 2021: Hamburg, Sporthalle Hamburg

15. April 2021: Hannover, Swiss Life Hall

