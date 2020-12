Stand: 14.12.2020 00:00 Uhr 14.12.: Taubenporträts zu gewinnen!

Wie sich ein norddeutsches Kuhkaff zum indisch angehauchten Kurort verwandeln will, zeigt die Culture-Clash-Komödie "Da is' ja nix". Johanna Christine Gehlen (als Daniela Hinrichs) und Sebastian Bezzel (Mathias Groller) spielen das glamouröse Hochstaplerpaar, das dem verschlafenen Nest mit seinen eigenbrötlerischen Bewohnerinnen und Bewohnern neues Leben einhauchen will. Die sechsteilige Serie wird ab 14. Dezember in drei Doppelfolgen im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Die Videos stehen aber bereits in der Mediathek zur Verfügung.

Frage: Was für ein Wahrzeichen bekommt Österbrarup?

Antwortmöglichkeiten:

a) Märzbaum mit einem "Ö" in der Krone

b) Salzhering und Korn auf dem örtlichen Nummernschild oder

c) kupferne Badewanne voller Heilschlamm vor dem Gasthof "Goldhering"



Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir drei Taubenporträts von Tante Mechthild und drei Einlassbänder "Dubai Al Million Beach". Viel Glück!

Einsendeschluss: Donnerstag, 24. Dezember 2020, 23.59 Uhr



Die Gewinner werden von der Redaktion schriftlich benachrichtigt. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

