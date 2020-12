Stand: 17.12.2020 00:00 Uhr 17.12.: Beethoven mit der NDR Radiophilharmonie

Sein Geburtsdatum mag unbekannt sein. Doch am heutigen Donnerstag, dem 17. Dezember 2020, ist Ludwig van Beethovens 250. Tauftag. Daher dreht sich hinter dem 17. Türchen des NDR Adventskalenders alles rund um diesen Komponisten - und Sie können eine CD gewinnen.

Beethoven für unsere kleinen Klassik-Fans

In "Beethoven auf der Spur" tüftelt Malte Arkona in seinem soeben eröffneten Detektiv-Büro gemeinsam mit Kollegin Lucia und Nachbar Enno an seinem ersten Fall. Bald glaubt er, einem spektakulären Betrugsfall auf der Spur zu sein. Das aufwendig gestaltete Doppelalbum enthält das Hörspiel mit vielen musikalischen Ausschnitten sowie die gesamte 5. Sinfonie auf separater CD.

Beethoven für große Klassik-Fans

Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie in c-Moll gehört zweifellos zu den meist aufgeführten und weltweit bekanntesten Musikstücken aller Zeiten. Dabei bleibt die Sinfonie noch immer ein erstaunlich originelles Stück. Andrew Manze sieht darin "das aufregendste Abenteuer der klassischen Musik". Die 7. Sinfonie zählt zu den rhythmisch avanciertesten Werken des gesamten 19. Jahrhunderts. Sie entstand in den Kriegsjahren 1811 und 1812. Ihr finaler Jubel nimmt den Sieg über Napoleon gleichsam musikalisch vorweg - und genau so wurde sie von den Zeitgenossen auch verstanden: als Siegessinfonie eines befreiten Europa.

Zweierlei CDs zu gewinnen!

Im 17. Türchen des NDR Adventskalenders gibt es insgesamt 5 CDs der NDR Radiophilharmonie zu gewinnen: Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie Beethoven für Kinder (das Hörspiel mit Malte Arkona) oder Beethoven für Erwachsene (die Aufnahmen der Sinfonien 5 und 7) gewinnen möchten. Beide Einspielungen sind unter der Leitung von Andrew Manze entstanden und 2020 erschienen.

