17.12: eat.READ.sleep verlost Bücherpakete Stand: 17.12.2021 00:00 Uhr Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Mit dem Podcast eat.READ.sleep. geben wir Tipps und Orientierung - auch für Weihnachtsgeschenke.

Was gehört zu einer richtig schönen Weihnachtsgeschichte dazu? Ein harmonisches Happy End, ein Weihnachtswunder - oder reicht es, wenn der Krimi an den Weihnachtsfeiertagen spielt? In der aktuellen Folge unseres Bücherpodcasts eat.READ.sleep erzählen die Hosts Jan und Daniel, was für sie literarisch an Weihnachten nicht fehlen darf. Aber natürlich geht es auch um andere Bücher: In eat.READ.sleep servieren Katharina Mahrenholtz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser nach einer literarischen Vorspeise aktuelle Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Für die Bestseller-Challenge lesen sie sich durch die Titel der aktuellen Top Ten - kneifen gilt nicht, deutliche Meinung ist erwünscht! Und beim Quiz können alle ihr Literatur-Wissen testen und Fun Facts für die nächste Party sammeln. Dazu gibt es Interviews mit Büchermenschen und Insights aus der Buchbranche.

Ein Weihnachten ohne Bücher - das können sich die drei nicht vorstellen. Und deswegen verlost das Team von eat.READ.sleep hier im NDR Adventskalender drei Bücherpakete. Alles was Sie tun müssen, ist folgende Frage zu beantworten: Zu welchem Gericht hat Donna Leon die eat.READ.sleep.-Hosts inspiriert? Machen Sie mit, und mit etwas Glück haben Sie schon bald reichlich Lesestoff für die Tage nach Weihnachten.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 17.12.2021 | 06:00 Uhr