Karten fürs NDR Elbphilharmonie Orchester gewinnen! Stand: 13.12.2022 00:00 Uhr Im 13. Adventskalender-Türchen verlosen wir zwei Mal zwei Konzertkarten für das NDR Elbphilharmonie Orchester. Am Pult in der Elbphilharmonie steht dabei kein Geringerer als Paavo Järvi.

Koryphäen an Takstock und Cello: Dirigent Paavo Järvi und Cellist Steven Isserlis gastieren mit Beethoven und Schostakowitsch beim NDR Elbphilharmonie Orchester. Und Sie können Karten für das Konzert am 26. Februar 2023 in der Elbphilharmonie gewinnen!

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Zur Teilnahme beantworten Sie einfach unsere Quizfrage und schicken das nachfolgende E-Mail-Formular ab!

Mit welchen immer wiederkehrenden Töne hat Dimitrij Schostakowitsch sein Erstes Cellokonzert quasi signiert?

Die Karten werden unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner erhalten im neuen Jahr Post von uns.

Einsendeschluss: Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr. Viel Glück!

Zur Teilnahme bitte das Formular ausfüllen und abschicken!

