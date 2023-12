Adventskalender: Tickets für Peter Maffays Abschiedstour gewinnen Stand: 06.12.2023 00:00 Uhr Hinter Türchen Nummer sechs verstecken sich Konzerttickets für Peter Maffay. Wenn Sie eine Frage richtig beantworten, haben Sie die Chance, ihn bei seiner Farewell-Tour in Rostock live zu erleben.

Niemand hatte bundesweit mehr Nummer-1-Platten als Peter Maffay, allein 20 Alben schafften es an der Spitze der deutschen Charts. "We love Rock'n'Roll" - so beschreibt Peter Maffay seine letzten 55 Jahre Bühnenjahre. 2024 will Maffay Abschied nehmen, nicht von der Musik, aber von der großen Tour-Bühne. Bevor er sich wohlverdient mehr seinem Privatleben widmet und "Farewell" sagt, dreht er mit seiner Open Air-Tournee 2024 noch einmal eine große Runde durch die Bundesrepublik. Am 21. Juni 2024 kann sich der Norden auf ein Konzert im Ostseestadion in Rostock freuen.

Mit im Gepäck: Ein Duett mit Anastacia

Konzertbesucher können sich auf Songs freuen, die ihm und seinem Publikum im Laufe seiner langen Bühnenkarriere "Spaß gemacht haben", so Maffay. Aber auch so noch nie Gehörtes ist dabei, denn Peter Maffay wird auf der Tour von der US-Sängerin Anastacia begleitet, die sich mit Peter Maffay zum Duett verabredet hat. Gemeinsam interpretieren sie Maffays großen Hit "So bist du" mit neuem Text - "just you". Denn der bald 75-jährige Maffay sei für Anastacia "der König der deutschen Musik".

Formular ausfüllen und mitmachen!

Sie können Peter Maffay live erleben - und so einfach können Sie mitmachen: Füllen Sie dazu das unten stehende Formular aus und beantworten Sie die Frage: Bei welcher Mega-Rockband hat Peter Maffay einst im Vorprogramm gespielt?

