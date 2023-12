Adventskalender: Tickets für Loi und die NDR Radiophilharmonie gewinnen Stand: 13.12.2023 00:00 Uhr Im 13. Adventskalender-Türchen verlost die NDR Radiophilharmonie 3 mal 2 Tickets für das NDR Mega-Event Phil & Chill mit Loi.

Trüber Januar? Keine Spur! Denn der verspricht großartig zu werden: kontrastreiche Party-Nacht, Pop-Event und Klassik-Erlebnis in einem.

N-JOY DJ Christian Lidsba läuft sich warm, Martina und Greg von der N-JOY Morningshow freuen sich schon, und Dirigent Andrew Manze bringt mit der NDR Radiophilharmonie kein geringeres Stück als Bruckners zweite Sinfonie auf die Bühne. Und dann ist da noch der Rising Star am Popmusik-Himmel Loi - und all das an einem Abend, am Samstag, 13. Januar 2024 in Hannover.

Veranstaltungen Sinfoniekonzert mit Manze und Partynacht mit Loi Bruckner im Sinfoniekonzert und Loi auf der Partybühne, dazu fette Sounds von N-JOY DJ Christian Lidsba und es wird ein unvergesslicher Abend im NDR Landesfunkhaus in Hannover. Weiterlesen mehr

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Im 13. Türchen des NDR Adventskalenders gibt es 3 mal 2 Tickets für Phil & Chill, eine Veranstaltung der NDR Radiophilharmonie, zu gewinnen. Zur Teilnahme beantworten Sie bitte einfach die unten stehende Preisfrage und füllen das nachfolgende Formular aus. Kleiner Tipp: Die richtige Antwort finden Sie auch auf der Website der NDR Radiophilharmonie. Viel Glück!

Einsendeschluss ist Sonntag, 24. Dezember 2023, 23:59 Uhr.

Die Tickets werden unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeitende sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Wer gewonnen hat, erhält Anfang Januar 2024 eine Benachrichtigung per E-Mail von der Redaktion.

Gewinnfrage Wer war 2023 der Liveact bei Phil & Chill?: * Ihre Daten Name: * Adresse: * Straße Hausnummer, PLZ Ort E-Mail-Adresse: * Telefonnummer: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Radiophilharmonie | 13.12.2023 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten