Ost-West Konflikt zwischen Stefanie Stappenbeck und Wanja Mues: Ein westdeutscher Turbokapitalist plant, ein verschlafenes Retourencenter zum nächsten Global Player umzubauen. Doch er hat nicht mit der taffen Chefin und ihrer Brigade gerechnet, die bisher grundsolidarisch die Gewinne aus verkauften Retouren in ihre eigenen Taschen gewirtschaftet haben.

Susanne Krombholz (Stefanie Stappenbeck) leitet ein beschauliches, wirtschaftlich unauffälliges Retourencenter (kurz RMV) in Mecklenburg-Vorpommern, für das sich bislang niemand interessierte. Und das war auch gut so - denn die Chefin hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen unter der Hand eine ganz eigene Interpretation der sozialen Marktwirtschaft gefunden, das "Kombinat zweite Chance". Im RMV gibt es verschmähte Retouren unter der Ladentheke zu kaufen, statt sie wie vorgeschrieben zu schreddern. Der Gewinn wandert in die eigene Tasche, ist also für den "guten Zweck".



Die neue dreiteilige NDR Serie "Retoure" wird am 21. Dezember ab 22 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt.

