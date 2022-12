Stand: 12.12.2022 00:00 Uhr Adventskalender: Sesamstraße-Überraschungspakete zu gewinnen

Lesen ist toll, findet Elmo. Das kleine rote Monster aus der Sesamstraße schafft es sogar, Wolf, den Lesemuffel, zu begeistern. So machen sie mit dem Buch eine Reise um die Welt. Am Südpol bauen sie mit Pinguinen Schneemänner, durch die Rocky Mountains fliegen sie mit Adlern. Die Reise führt auch nach Skandinavien und darum geht es auch in der Quizfrage.

Die Quizfrage lautet:

Was macht Elmo in Skandinavien?

VIDEO: Nur durchs Lesen (3 Min)

Wenn Sie die Quizfrage richtig beantworten und das unten stehende Formular ausfüllen, können Sie eines der drei Sesamstraßen-Überraschungspakete gewinnen. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr.

An der Verlosung nehmen alle Einsender teil, die die Frage richtig beantwortet haben. Die Gewinner werden von der Redaktion per E-Mail benachrichtigt. Mehrfachgewinne sowie Barauszahlung sind nicht möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Antwort Was macht Elmo in Skandinavien?: Deine Daten Name*: Vorname*: Straße + Hausnummer*: PLZ + Ort*: Email: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Sesamstraße | 11.12.2022 | 23:59 Uhr