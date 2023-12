Adventskalender: #NDRfragt verlost Powerbanks Stand: 09.12.2023 00:00 Uhr #NDRfragt ist die Umfrageplattform des Norddeutschen Rundfunks. Regelmäßig werden die Mitglieder der Community zu Umfragen eingeladen und zu Themen befragt, die den Norden aktuell bewegen.

Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was die Menschen im Norden denken und sagen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Auch Sie können Mitglied von #NDRfragt werden - einfach hier registrieren:

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an und nehmen Sie an Umfragen teil. Ihre Stimme zählt für unser Programm! mehr

#NDRfragt verlost drei Powerbanks

Kürzlich hat #NDRfragt die Mitglieder der Community nach ihren Bewältigungsstrategien in Krisenzeiten befragt. Wir wollten wissen, was Menschen brauchen, um in herausfordernden Zeiten Glück zu empfinden. Zwar geben nahezu alle Befragten an, in ihrer Grundstimmung von Krisen und Katastrophen beeinflusst zu werden. Um mit negativen Gefühlen umzugehen, setzen die meisten ihnen jedoch ein positives entgegen: Dankbarkeit.

Frage: Wie viele Menschen haben an unserer Umfrage "Hallo Glück! Zuversicht in Krisenzeiten?" teilgenommen?

Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, haben Sie die Chance, eine von drei NDR Powerbanks zu gewinnen. Kleiner Tipp: Schauen Sie einfach mal in die Umfrage, dort finden Sie die richtige Antwort.



Teilnahmeschluss: Sonntag, 24. Dezember 2023, 23.59 Uhr.

Eine Registrierung in der #NDRfragt-Community ist keine Voraussetzung zur Teilnahme am Gewinnspiel. Die Preise werden unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Antwort ausgelost. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeitende und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Wer gewonnen hat, wird im Januar 2024 von der Redaktion per E-Mail benachrichtigt.

Zur Teilnahme an der Verlosung bitte das unten anhängende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Weitere Informationen #NDRfragt - das Meinungsbarometer für den Norden Wir wollen wissen, was die Menschen in Norddeutschland bewegt. Registrieren Sie sich jetzt für das Dialog- und Umfrageportal des NDR! mehr

Ihre Antwort Wie viele Menschen haben an unserer Umfrage "Hallo Glück! Zuversicht in Krisenzeiten?" teilgenommen?: * 15.788 16.833 11.324 Ihre Daten Name, Vorname: * Straße: * PLZ, Ort: * E-Mail-Adresse: * Telefonnummer: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten