Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc - hier ist der Name Programm. NDR-Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl zeigen, wie man gesund kochen und backen kann. Besonders in der Adventszeit kommt viel Süßes und Fettiges auf den Tisch. Tarik Rose und Matthias Riedl zeigen gute Alternativen zu ungesundem Essen, bei denen Sie nicht am Geschmack sparen müssen. Ihr Weihnachtsmenü besteht aus Klassikern wie Rotkohl und Klöße - aber mit wenig Fett und Kohlehydraten.

Gewinnfrage lösen und über ein Kochbuch freuen

Gesund kochen lernen ist kinderleicht mit dem Begleit-Buch zur Serie. "Iss besser! Einfach gesund kochen" bietet viele Rezeptideen und Tipps für Ihre Ernährung. Sie müssen lediglich die Gewinnfrage beantworten, um eines von drei handsignierten Exemplaren zu gewinnen:

Mit wem kocht Tarik Rose gesund und lecker?

Tipp: Einen Hinweis finden Sie auf der Sendungsseite. Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schicken es ab.

Teilnahmeschluss: Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörigen sind nicht gewinnberechtigt.

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke.

