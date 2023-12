Stand: 21.12.2023 00:00 Uhr Adventskalender: Kochbücher der Ernährungs-Docs zu gewinnen

"Iss Dich gesund!" Das ist das Motto der Ernährungs-Docs. Sie geben Menschen Hilfe zur Selbsthilfe - bei so unterschiedlichen Beschwerden wie Bluthochdruck, Migräne, Arthrose oder Neurodermitis.

2024 kehren die Docs mit spannenden neuen Fällen ins NDR Fernsehen zurück. Grund zu feiern: Es ist sage und schreibe schon die zehnte Staffel des erfolgreichen Coaching-Formats! Los geht's am 29. Januar zur gewohnten Zeit um 21 Uhr: Hilfe bei den Ernährungsmedizinern suchen eine Lehrerin mit entzündeter Fettleber, ein gichtkranker Jäger und ein Familienvater mit Sodbrennen.

Schon vorher begleiten die Docs Sie mit ihrem Podcast in ein gesundes neues Jahr: In der Podcastfolge am 3. Januar wird Thema sein, wie man eine Ernährungsumstellung erfolgreich angeht und umsetzt. Doc Silja Schäfer beantwortet dabei ganz viele Fragen aus unserer Podcast-Community.

Gewinnfrage lösen und über ein Kochbuch freuen

Weitere Informationen Bücher zur Sendung Von den E-Docs sind Bücher mit verschiedenen Schwerpunkten erschienen - alle mit vielen leckeren Rezepten. mehr

Sie möchten die Tipps und Rezepte der Docs für leckeres und gesundes Essen als gedrucktes Buch? Wir verlosen zehn "Ernährungs-Docs"-Bücher nach Wahl unter allen, die die folge Frage richtig beantworten:

Wer ist Gastgeber(in) beim Ernährungs-Docs-Podcast?

Tipp: Wer unseren Podcast hostet, das erfahren Sie auf den Seiten der Ernährungs-Docs. Um zu gewinnen, schreiben Sie die Lösung bitte in das Teilnahmeformular unten. Wählen Sie außerdem Ihr gewünschtes Buch aus - oder lassen Sie sich überraschen. Und dann brauchen Sie nur noch etwas Losglück!

Teilnahmeschluss: Sonntag, 24. Dezember 2023, 23.59 Uhr.

Die Gewinne werden unter allen Teilnehmer(inne)n mit der richtigen Lösung ausgelost. NDR Mitarbeiter(innen) und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im neuen Jahr benachrichtigt.

Teilnahmeformular Ihre Antwort Gastgeber(in) des Podcasts ist: * Ihre Daten Vor- und Nachname: * Straße und Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Ihr Gewinn Falls ich gewinne, möchte ich folgendes Buch der Docs (Buchtitel eintragen - oder sich überraschen lassen): Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung