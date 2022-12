#NDRfragt verlost drei Geschenkpakete! Stand: 11.12.2022 00:00 Uhr #NDRfragt ist die neue Umfrageplattform für Norddeutschland. Regelmäßig werden die Mitglieder der #NDRfragt-Community zu Umfragen eingeladen - und zu Themen befragt, die den Norden aktuell bewegen.

Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was die Menschen im Norden denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Auch Sie können Mitglied von #NDRfragt werden - einfach hier registrieren:

Umfrage zur WM in Katar: Mehrheit der #NDRfragt-Community für Boykott

Kürzlich hat #NDRfragt seine Community nach ihrer Einstellung zur durchaus umstrittenen Fußball-WM in Katar befragt. Das Ergebnis war relativ eindeutig: 52 Prozent der #NDRfragt-Mitglieder wollen die WM in Katar nicht gucken. Ein Viertel der Menschen war zum Zeitpunkt der Umfrage noch unentschlossen, das andere Viertel hatte vor, die WM zu schauen. Das Thema hat offenbar einen Nerv getroffen: Die Beteiligung war sehr gut.

Frage: Wie viele Menschen haben bei unserer Umfrage zur Fußball-WM in Katar mitgemacht?

Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, können Sie etwas gewinnen: Wir verlosen insgesamt drei NDR-Geschenkpakete mit jeweils zwei Tickets für die Preview des "Polizeiruf 110" am 16. Februar 2023 in Rostock. Viel Glück!

Teilnahmeschluss: Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörigen sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner werden von der Redaktion im Januar 2023 per E-Mail benachrichtigt.

Zur Teilnahme an der Verlosung bitte das unten anhängende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken!

