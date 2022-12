Gewinnen Sie Tickets für die NDR Radiophilharmonie! Stand: 17.12.2022 00:00 Uhr Im 17. Adventskalender-Türchen verlost die NDR Radiophilharmonie 1 mal 2 Tickets für das Film-Konzert "Das Wunder von Bern" mit Frank Strobel.

Am 18. Dezember endet sie, die WM in Katar. Aber für alle Fußball- und Filmmusik-Fans hält die NDR Radiophilharmonie hinter dem 17. Adventskalender-Türchen schon das nächste spannende Ereignis rund um den beliebten Sport bereit: Die NDR Radiophilharmonie zeigt "Das Wunder von Bern" und spielt, unter der Leitung von Frank Strobel, den Original-Soundtrack live to Projection.

Veranstaltungen Film-Konzert "Das Wunder von Bern" Die NDR Radiophilharmonie, dirigiert von Frank Strobel, spielt live die Filmmusik zu "Das Wunder von Bern" - am 26. und 27. Januar 2023 in Hannover sowie am 29. Februar in Frankfurt. mehr

"Das Wunder von Bern" erzählt vom legendären WM-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 1954. Zugleich zeigt der Film in eindrücklichen Bildern, begleitet von feinfühliger Musik, die Geschichte einer Nachkriegsfamilie im Ruhrgebiet - Kriegsgefangenschaft, Rückkehr des Vaters, Entfremdung, Liebe und Verzweiflung, Schmerz und schließlich der große Sieg. Der vielfach preisgekrönte Film von Sönke Wortmann hatte 2003 Premiere. Bereits damals hat die NDR Radiophilharmonie den Original-Soundtrack eingespielt.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Im 17. Türchen des NDR Adventskalenders gibt es 1 mal 2 Tickets für eines der Film-Konzerte "Das Wunder von Bern" in der Reihe "Freistil" der NDR Radiophilharmonie am 26. oder 27. Januar 2023 in Hannover zu gewinnen. Zur Teilnahme beantworten Sie bitte einfach die unten stehende Preisfrage und füllen das nachfolgende Formular aus. Viel Glück!

Die Tickets werden unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter*innen sowie ihre Angehörigen sind nicht gewinnberechtigt. Die*der Gewinner*in erhält Anfang Januar 2023 eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail von der Redaktion.

Teilnahmeschluss ist am Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23:59 Uhr.

Die Preisfrage Die Antwort finden Sie auch auf der Website der NDR Radiophilharmonie. Wer komponierte die Filmmusik zu "Das Wunder von Bern"?: * Ihre Wahl Sie dürfen wählen, für welchen Termin Sie im Fall eines Gewinns Ihre zwei Karten in Anspruch nehmen möchten. Für das Konzert am: * Donnerstag, 26.01.2023, 20 Uhr Freitag, 27.01.2023, 20 Uhr Ihre Daten Name: * Adresse: * Straße Hausnummer, PLZ Ort E-Mail-Adresse: * Telefonnummer: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Radiophilharmonie | 17.12.2022 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten