Stand: 08.12.2024 00:00 Uhr Adventskalender: Gewinnen Sie Tickets für Aplhaville!

Alphaville feiert 40 Jahre Bandgeschichte: Die weltbekannte Pop-Band geht auf große "Alphaville Forever! Live"-Tour und kommt auch zu uns nach Niedersachsen. Mit dabei haben Sie Hits, wie "Big in Japan", "Forever Young" oder "Sounds Like A Melody". NDR 1 Niedersachsen präsentiert die Konzerte in Lüneburg, Lingen und Hannover. Sie können live dabei sein und die Band um Sänger Marian Gold persönlich treffen.

Gewinnen Sie Tickets für das Konzert in Hannover

Für das Konzert in Hannover können Sie 1 x 2 exklusive Tickets inklusive Meet & Greet gewinnen! Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage richtig:

In welcher Stadt wurde die Kultband gegründet?

Die Tickets werden unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Antwort verlost.

Einsendeschluss ist Dienstag, 24. Dezember 2024, 23.59 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der/die Gewinner/in wird von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Zur Teilnahme bitte das Formular ausfüllen und abschicken!

