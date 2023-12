Büttenwarder-Fans: Tasse, T-Shirt und Cap zu gewinnen Stand: 22.12.2023 00:00 Uhr Neues aus Büttenwarder ist und bleibt Kult, deshalb starten wir auch wieder die Büttenwarder-Festspiele am 24. Dezember mit der Weihnachtsgeschichte im NDR Fernsehen, anschließend gibt es die wunderbare Episode "Wunder".

Insgesamt können Sie sich auf 20 Folgen freuen, sechs davon werden in der plattdeutschen Nacht am 26. Dezember ab 1.30 Uhr ausgestrahlt. Die Dokumentation Jan Fedder - mit Ecken, Kanten und ganz viel Herz wird am 30. Dezember um 21.45 gezeigt.

Frage zu Neues aus Büttenwarder im NDR Adventskalender

Während Dr. Waldemar Schönbiehl ein Getränk zaubert, übt er die herzzerreißende Rede für Herrn Dr. Horkheimer. Sein treuester Begleiter Dackel Harald hört gebannt zu.

Frage: Welche Frucht wird für das süffige Getränk verwendet?

VIDEO: Plopp - da ist die Frucht drin, aber welche? (1 Min)

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir eine Keramiktasse mit schwarzem Büttenwarder Logo, ein kultiges Büttenwarder-Cap und ein güllegrünes T-Shirt. Viel Glück wünscht Ihnen das Team von Neues aus Büttenwarder.

Einsendeschluss: Sonntag, 24. Dezember 2023, 23.59 Uhr

Die Gewinner werden von der Redaktion schriftlich benachrichtigt. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 24.12.2023 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten