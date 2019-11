Quiz zum Plastikwahnsinn: Kennen Sie die Fakten?

Plastik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken: Es ist robust, vielseitig verwendbar und steckt nicht nur in Verpackungen, sondern unzähligen Dingen, die wir im Alltag brauchen. Allerdings landet einer Studie von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung zufolge fast die Hälfte aller Kunststoff-Produkte nach weniger als einem Monat im Abfall - und nur ein kleiner Teil davon wird wiederverwertet.



Was wissen Sie über den Plastikwahnsinn? Wie viel Plastikmüll produzieren die Deutschen? Wie viel davon wird recycelt, und wie viele Kunststoffabfälle landen Jahr für Jahr in unseren Meeren? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

