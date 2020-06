Stand: 08.06.2020 13:41 Uhr - Mein Nachmittag

Urlaub in Corona-Zeiten: Diese Rechte haben Kunden

Mehr als zwei Monate bestand aufgrund der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung. Gebuchte und bereits bezahlte Pauschalreisen konnten nicht stattfinden. Ab dem 15. Juni 2020 hebt die Bundesregierung diese Reisewarnung zunächst für 29 europäische Länder auf und ersetzt sie durch individuelle Reisehinweise. Was bedeutet das für Kunden, die in den nächsten Wochen und Monaten ins Ausland verreisen wollen?

Was gilt für Reisen ab dem 15. Juni?

Wer eine Reise in eines der 29 europäischen Länder gebucht hat, für die ab dem 15. Juni (für Spanien und Norwegen ist es voraussichtlich der 21. Juni) keine Reisewarnung mehr gilt, kann reisen. Es empfiehlt sich allerdings, sich vor Reiseantritt beim Veranstalter darüber zu informieren, ob die Reise wirklich stattfindet.

Müssen Kunden Stornierungskosten zahlen?

Für Kunden, die lieber stornieren möchten, gelten ab 15. Juni wieder die vertraglich festgelegten Stornobedingungen. Eine kostenlose Stornierung ist in der Regel nicht möglich.

In vielen Ländern bestehen allerdings weiterhin Einschränkungen im touristischen Angebot und im öffentlichen Leben. So gilt etwa in Großbritannien für Einreisende derzeit eine 14-tägige Quarantänepflicht. Auch die Anreise zum Urlaubsziel kann aufgrund von Flugausfällen schwierig werden. In diesem Fall oder wenn das Infektionsrisiko im betreffenden Reiseland noch immer hoch ist, sollten keine Stornogebühren anfallen, so die Einschätzung der Verbraucherzentrale. Je nachdem, wie der Reiseveranstalter die Situation bewertet, könne es darüber aber zum Streit zwischen Unternehmen und Kunden kommen.

Was gilt für Reisen zu späteren Zeitpunkten?

Ist der Zeitpunkt der geplanten Reise noch relativ lange hin, rät die Verbraucherzentrale, sich mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen einer frühen Stornierung genau zu beschäftigen. In der Regel gilt: Je früher der Reiserücktritt erklärt wird, desto niedriger sind die Stornogebühren. Nähere Hinweise geben die Verbraucherschützer auf ihrer Website.

Wie sind die Regelungen für Reisen außerhalb Europas?

Kunden, die Reisen ins außereuropäische Ausland gebucht haben, dürfen aufgrund der noch immer bestehenden Reisewarnungen weiterhin kostenlos stornieren.

Reisen mit Abreise bis 14. Juni kostenlos stornierbar

Eindeutig ist auch die Gesetzeslage für Pauschalreisen, die bis einschließlich 14. Juni 2020 stattfinden sollten. Kunden, die eine Reise gebucht hatten, die ausfallen musste, bekommen die Reisekosten erstattet. Der Reisepreis muss unverzüglich nach Absage der Reise, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet werden. Allerdings ignorieren derzeit offenbar einige Unternehmen die Rechte der Kunden. Verbraucherzentralen liegen zahlreiche Beschwerden vor. Hier helfe nur, dranzubleiben und die eigenen Interessen weiter zu verfolgen, so die Verbraucherschützer.

Falls der Veranstalter zögert, das Geld zurückzuzahlen, sollte der Kunde die Zahlung anmahnen und selbst eine Frist setzen. Hierfür bietet der Bundesverband der Verbraucherzentralen Musterbriefe an, mit denen Kunden ihr Geld zurückfordern können.

Bund sichert Reise-Gutscheine ab

Viele Unternehmen bieten statt Geld auch Gutscheine als Kompensation an. Kunden sind rechtlich nicht verpflichtet, diese anzunehmen und sollten sich nicht dazu drängen lassen. Sie können aber freiwillig Gutscheine akzeptieren, um den Veranstalter in der Krise zu unterstützen. Da im Falle einer Insolvenz des Veranstalters der Gutschein wertlos wäre, plant das Bundeskabinett, Reise-Gutscheinefinanziell abzusichern. Wird ein Gutschein nicht bis Ende 2021 eingelöst, soll das Geld ausgezahlt werden. Bedingung: Die Reise wurde vor dem 8. März 2020 gebucht und fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.

Hohe Aufwandsentschädigungen nicht rechtens

Um einen Teil ihrer Kosten zu kompensieren, versuchen einige Reiseveranstalter, ihren Kunden hohe Aufwandsentschädigungen oder Umbuchungsgebühren in Rechnung zu stellen - obwohl die Reise nicht zustande gekommen ist. Die Verbraucherzentralen raten davon ab, derartige Zahlungen zu leisten. Es bestehe weder eine vertragliche noch eine rechtliche Grundlage für einen Zahlungsanspruch seitens der Veranstalter.

Sommerurlaub trotz Corona: Darauf sollten Sie achten Mein Nachmittag - 12.05.2020 16:20 Uhr Geplante Urlaube in die Ferne fallen wahrscheinlich aus. Bekommen Kunden ihr Geld zurück? Was sind Alternativen im Corona-Sommer? Finanzexperte Tenhagen klärt auf.







Gutachten: Kostenlose Stornierung bis 30. August?

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat zu der Frage von Stornierungen ein Gutachten des Reiserechtlers Klaus Tonner eingeholt. Demnach können Verbraucher - unabhängig von der nur bis 14. Juni geltenden globalen Reisewarnung - Auslands-Pauschalreisen, die bis Ende August stattfinden sollen, kostenlos stornieren. Auch Restzahlungen für solche Reisen dürfen sie demnach zurückhalten, da die Umstände der Pandemie zu einer "erheblichen Beeinträchtigung" der Reise führen. Rechtssicherheit bietet diese Einschätzung Verbrauchern aber nicht.

Wann zahlt die Reiserücktrittsversicherung?

Eine Rücktrittsversicherung springt ein, wenn die Versicherten selbst krank geworden sind oder einen Unfall hatten. Sie springt nicht ein, wenn diese lediglich befürchten, sich mit einer Krankheit zu infizieren. Auch wenn die Versicherten an Corona erkrankt sind, ist die Situation nicht eindeutig, da die Krankheit als Pandemie eingestuft wurde. Diesen Fall schließen manche Versicherer aus.

Verbraucherzentrale: Kostenlose telefonische Beratung

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt bietet eine kostenlose Hotline zu Fragen rund ums Reisen in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Experten sind von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0345) 298 03 63 zu erreichen. Darüber hinaus bietet das Verbrauchertelefon unter (0900) 1 77 57 70 (1 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) Hilfestellung an.

