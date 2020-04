Stand: 27.04.2020 12:58 Uhr - NDR Info

Tipps und Tricks für den Alltag mit Corona

Richtiges und häufiges Händewaschen, Abstand halten, Nies- und Hustenregeln einhalten, Mundschutz tragen - diese Maßnahmen sind nach wie am wichtigsten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und eine Ansteckung zu verhindern. Einige zusätzliche Tricks helfen, das Risiko im Alltag weiter zu senken.

Türklinken und Knöpfe kontaktlos betätigen

Noch ist nicht eindeutig geklärt, wie hoch das Risiko ist, sich über Oberflächen wie Türklinken oder Drucknöpfe in Bahnen oder Fahrstühlen zu infizieren - vermutlich aber relativ gering. Wer ganz sicher gehen will, betätigt diese ohne direkten Kontakt. Sehr einfach und praktisch bei Türklinken ist der "Klorollen-Trick": Dafür einfach eine leere Toilettenpapierrolle über die Klinke streifen. Zum Betätigen von Fahrstuhlknöpfen eignet sich ein einfacher Kugelschreiber. Alternativ leisten ein Taschentuch oder einfach der Ellbogen gute Dienste.

Sicher einkaufen

Wichtigste Regel: Vor und nach dem Einkaufen im Supermarkt sollte man immer gründlich Hände waschen und grundsätzlich die Hände vom Gesicht fernhalten. Der Mundschutz ist bereits fast überall Vorschrift. Wer dazu neigt, sich viel ins Gesicht zu fassen oder kleiner Verletzungen an den Händen hat, kann zudem Einweghandschuhe überziehen. In der Obst- und Gemüseabteilung immer erst dann nach der Ware greifen, wenn man diese wirklich kaufen will und möglichst nichts wieder zurücklegen.

Verbraucher sollten zudem möglichst immer allein und nicht mit Partnern oder Kindern einkaufen gehen, damit die Abstandsregeln besser eingehalten werden können.

Kontaktlos zahlen mit EC-Karte

An der Kasse empfiehlt es sich, statt mit Bargeld mit EC-Karte zu zahlen - am besten kontaktlos nur mit Auflegen und ohne PIN-Eingabe. Das ist mit allen EC-Karten möglich, die einen sogenannten NFC-Chip besitzen. Derzeit erhöht die Deutsche Kreditwirtschaft die maximale Summe für das kontaktlose Zahlen nach und nach überall in Deutschland von 25 auf 50 Euro. Wer eine PIN eingeben muss, kann das mithilfe eines Kugelschreibers tun, um einen direkten Kontakt mit dem Lesegerät zu vermeiden.

"Wuhan-Tool" zum Tippen und Greifen basteln

Wer gerne tüftelt, kann sich mit wenigen Handgriffen ein kleines Werkzeug bauen, mit dem sich sowohl Türgriffe drücken als auch Müllcontainer öffnen oder PINs in Lesegeräte eingeben lassen.

Dieses sogenannte Wuhan-Tool besteht aus einem Einweg-Feuerzeug, einem Inbusschlüssel und Klebeband. Den Inbusschlüssel mit dem Klebeband gut am Feuerzeug befestigen, sodass die kurze Seite über dem Feuerzeug steht. Mit dieser Seite können nun Knöpfe und Griffe betätigt werden. Danach wird das Metall mithilfe der Feuerzeugflamme erhitzt und mögliche Viren abgetötet, so die Idee.

Schutzmasken-Tipps für Brillenträger

Bei Brillenträgern kann es passieren, dass die Brille beim Tragen einer Schutzmaske durch die ausgeatmete Luft beschlägt. In diesem Fall auf Masken mit eingenähtem Draht zurückgreifen, weil sie sich besser anpassen lassen. Beim Anlegen darauf achten, dass der Stoff unter der Brille liegt. Zusätzlich kann man die Brille mit Putztüchern mit Anti-Beschlag-Wirkung oder einem Anti-Beschlag-Spray behandeln.

Mund-Nasen-Schutz: Tipps gegen beschlagene Brillengläser







