Stellungnahme Mediashop TV

Mediashop antwortet auf unsere Fragen nach der Ausstrahlung des Beitrags zu dem Produkt Total Crunch:

"In unserem Werbefilm machen wir mehrmals darauf aufmerksam, dass wenige Minuten täglich oder mehrere Trainingseinheiten pro Woche notwendig sind. Auch in unserer beigelegten Bedienungsanleitung machen wir auf den sinnvollen Umfang des Trainings aufmerksam. Es ist auch richtig, dass wir 2x die Aussage treffen, wonach mit einer Trainingseinheit pro Woche, Ergebnisse erzielt werden können, die wir allerdings nicht konkretisiert haben. Wir werden jedenfalls prüfen, ob diese Aussagen geändert werden sollten, um jedwede Irreführung auszuschließen. Was die unangenehmen Nebenerscheinungen bei der Expertin betrifft, möchten wir darauf hinweisen, dass wir im beigelegten Trainingsplan darauf hinweisen, sich vor dem Training gut aufzuwärmen und zu dehnen, um Verspannungen oder Verletzungen vorzubeugen. Unser Produkt erzielt zahlreiche und sehr gute Rezensionen auf Amazon und der MediaShop-eigenen Webseite mit insgesamt über 3.000 Bewertungen und durchschnittlich 4 von 5 Sternen. Wir bedauern sehr, dass die Expertin Probleme mit dem Produkt hatte, sind aber auch überzeugt, dass der überwiegende Teil der Kunden sehr zufrieden ist."

Mediashop antwortet auf unsere Fragen nach der Ausstrahlung des Beitrags zu dem Produkt Livington MultiScrubber:

"Wir testen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir in eine breite Vermarktung gehen. Livington MultiScrubber wurde sowohl von Mitarbeiter der Qualitätssicherung als auch von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen als auch einer Testgruppe an Konsumenten ausgiebig getestet und erzielte dabei sehr gute Ergebnisse: 9 von 10 Kunden würden das Produkt weiterempfehlen, 45% waren sehr zufrieden, 30% haben es mittlerweile schon weiterempfohlen. Die bisherigen fast 300 Rezensionen auf Amazon und der MediaShop-eigenen Webseite bestätigen diese Testergebnisse. (...) Wir bedauern die Unzufriedenheit Ihrer Testerinnen, können das Ergebnis aber nicht nachvollziehen, da unsere Kunden uns eine sehr gute Qualität mit sehr guten Reinigungsergebnissen bescheinigen."