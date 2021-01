Stand: 21.02.2019 12:44 Uhr "Finden Sie Minden?": Erdkunde für Spielefreunde

Das Grundprinzip ist einfach: Das Spielbrett zeigt eine Landkarte von Deutschland, auf der allerdings außer Höhenzügen und Tälern nur wenige große Städte und Flüsse als Orientierungspunkte zu sehen sind. Die Mitspieler ziehen jeweils eine von 224 Ortskarten und müssen nun möglichst exakt benennen, wo die darauf genannte Stadt, der Berg, Fluss oder die Sehenswürdigkeit zu finden ist.

Auch Raten kann erfolgreich sein

Wer sich in Deutschland gut auskennt, ist im Vorteil, kann einen exakten Tipp abgeben und kassiert die meisten Punkte. Doch auch wenn man nur eine ungefähre Ahnung hat, wo der gesuchte Ort liegen könnte, oder schlicht richtig rät, geht es auf dem Spielbrett noch einige Felder voran.

Fazit: Unterhaltsames Wissensquiz

Einfache Regeln sorgen dafür, dass keine langwierige Vorbereitung notwendig ist. Das Spiel eignet sich also auch für Gruppen, die öfter mal etwas Neues ausprobieren möchten. Die große Menge an zu suchenden Orten lässt das Spiel selbst nach vielen Runden nicht langweilig werden. Sind die Mitspieler am Zug, können die anderen auch ihr eigenes Wissen testen. Ein Interesse an Geografie sollte man allerdings mitbringen, sonst fehlt bald die Motivation. "Deutschland - Finden Sie Minden?" eignet sich grundsätzlich für viele Altersklassen, das vom Hersteller genannte Mindestalter von zehn Jahren dürfte jedoch in vielen Familien eher zu niedrig angesetzt sein. Wie bei allen Wissensspielen haben Erwachsene zunächst meist einen Vorteil - doch Kinder lernen schnell.

"Deutschland" auf einen Blick Für wen? 2-6 Spieler ab 10 Jahren Wie lange? etwa 45 Minuten Spieltyp Wissen, Bildung Verlag Kosmos Verfügbarkeit neu im Handel erhältlich Preis um 28 Euro, Erweiterung und Kompaktspiel um 7 Euro

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.12.2019 | 12:50 Uhr