Single-Packungen beim Einkauf meiden und Geld sparen Stand: 04.07.2022 10:23 Uhr Ob Taschentücher, Gewürzgurken oder Fischstäbchen: Viele Hersteller bieten ihre Produkte auch als Single-Packung an. Doch die Mini-Größen produzieren zusätzlichen Müll und sind meist teurer.

Immer mehr Menschen in Deutschland leben allein und kaufen nur für sich ein. Da erscheinen Lebensmittel in Mini-Packungen praktisch, weil keine Reste übrig bleiben. Doch die Single-Größen kosten deutlich mehr, wenn man den Inhalt der Packungen in Relation zum Preis setzt. Stichproben ergaben etwa bei Dosenerbsen einen Aufschlag von 50 Prozent gegenüber der größeren Dose, bei Taschentüchern waren die kleinen Packungen rund 100 Prozent teurer als die großen. Bei Dosenmilch betrug der Aufschlag für die portionierten Klein-Größen sogar 300 Prozent.

Grundpreis vergleichen, um Preisunterschiede einzuordnen

Die Unternehmen begründen die Preisunterschiede mit einem größeren Aufwand beim Verpacken der Produkte. Aber auch die Supermärkte profitieren von Aufschlägen bei Mini-Packungen. Verbrauchern bleibt nur die Möglichkeit, genau hinzuschauen und am besten immer den Grundpreis der Produkte zu vergleichen. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und bezieht sich auf den Preis pro Menge (oft pro Kilogramm). Er steht meist kleingedruckt unten auf dem Preisschild am Regal. Der Grundpreis ist für Kunden das wichtigste Hilfsmittel, um Preisunterschiede richtig einzuordnen.

Single-Packungen vermeiden

Doch die Mini-Packungen sind nicht nur teurer, sie produzieren auch viel Müll. Deshalb empfiehlt es sich, vor dem Kauf zu überlegen, ob sich nicht auch der Kauf der größeren Menge lohnt. Denn meist kann man gut auf die Mini-Packungen verzichten:

Frisches Gemüse und Obst am besten lose kaufen - so hat man immer nur die benötigte Menge. Wer auf dem Wochenmarkt einkauft, kann dort ganz individuell bestimmen, wie viel er kaufen möchte.

Dosengemüse einfach umfüllen, etwa in ein Schraubglas. So hält sich das Gemüse noch mehrere Tage.

Viele Lebensmittel, etwa Brot, lassen sich hervorragend einfrieren. Bei bereits geschnittenem Brot oder Toast können nach Bedarf einzelne Scheiben entnommen und getoastet werden.

Überschüssiges Gemüse klein schneiden, kurz blanchieren und ebenfalls einfrieren. Auch viele Obstsorten kann man einfrieren oder alternativ einkochen.

Größere Mengen kann man mit Freunden oder Nachbarn teilen. Das lohnt sich vor allem bei Waren, die in Großpackungen deutlich billiger zu haben sind.

