Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

Millionen Menschen treffen sich in der Silvesternacht zu ausgelassenen Partys - und lassen es um Mitternacht krachen und blitzen. Zuvor stimmen sich viele mit dem Silvesterklassiker "Dinner for One" auf die Nacht des Jahreswechsels ein. Den Kult-Sketch und Tipps für einen guten Start ins neue Jahr finden Sie hier.